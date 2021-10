¡La clasificación está en casa! Esto afrontará Colombia en el Metro

Colombia volvió a sumar en una nueva salida en el exterior, la necesidad y el saber que al frente estaba un rival directo aumentaban la presión para los dirigidos por Reinaldo Rueda. El punto en el Gran Parque Central de Montevideo dejó a la tricolor con 14 unidades en el quinto lugar, lugar de repechaje en el que ha estado desde hace unas jornadas. Ya quedó sumando, pero, ahora el reto viene en casa.



La próxima jornada será contra Brasil en el estadio Metropolitano, quien llega como líder y a un paso de la clasificación anticipada a Catar, incluso antes de dar por concluida la segunda vuelta. Contando el partido contra la canarinha, quedarán ocho partidos para dar por finalizada las Eliminatorias a Catar, jornadas en las que empezarán a escasear los cupos a Catar.



De esos ocho partidos en los que la tricolor se jugará su camino al Mundial, cinco son en casa. Pero con rivales directos y difíciles, que también saben qué es sumar en Barranquilla. El nivel de la tricolor viene en aumento y con Reinaldo no saben que es la derrota en Eliminatorias, lo cual es será envión anímico para el grupo.



Brasil será el primer rival, ya con la clasificación en el bolsillo, no dejará de ser difícil, pero es un partido que Colombia debe ser inteligente y aprovechar, por qué no, para ganarle a la canarinha. El próximo jueves 14 de octubre recibirá a su primer rival directo, Ecuador, con el recuerdo de la goleada en Quito, ahora, la tarea será en el calor de Barranquilla, el tri de Alfaro es cuarta.



El receso solo será hasta noviembre con Paraguay el 16 de noviembre, aún por confirmar horario, pero con la necesidad de ganar, pues con esos nueve puntos en casa, la tricolor estaría muy cerca de cerrar de buena manera las Eliminatorias en lo que será el remate en el 2022. Pues Perú en enero y Bolivia en marzo serán los partidos para poder sellar y aprovechar la localia. 15 puntos quedan en el Metropolitano, de sumarlos, ratificará su clasificación a Catar.