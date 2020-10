Aldair Quintana, motivado por la confianza del técnico Carlos Queiroz

Esta es la cuarta convocatoria de Aldair Quintana a la Selección Colombia bajo la era Carlos Queiroz y la primera a las Eliminatorias Suramericanas para los partidos contra Venezuela y Chile, el arquero de Atlético Nacional se mostró motivado por este nuevo llamado y espera aprender mucho de la mano de jugadores como David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero.





"Me enteré de la convocatoria ahora que terminó el entrenamiento. Esperamos arrancar con el pie derecho en estos partidos contra Venezuela y Chile. Normalmente no es habitual que se convoquen cuatro arqueros, pero el profe (Queiroz) fue arquero y sabe de acercar a jugadores en la Selección", destacó Quintana.



Sobre este llamado pese a la falta de partidos disputados con los verdolagas, Aldair indicó que "Me preparo todos los días para aprovechar la oportunidad, tengo mucho por mejorar y corregir. Espero que con la seguidilla de partidos pueda tener continuidad en el arco de Nacional. Sigo aprendiendo y me siento muy contento de ser convocado, aún no sé cuántos partidos me voy a perder con el equipo, pero es un momento para seguir aprendiendo y para cuando vuelva al equipo, poner ese conocimiento a favor".



En cuanto a ese voto de confianza de Queiroz, el tolimense señaló que "el 'profe' Queiroz fue arquero y sabe que es una posición compleja, donde hay jugadores experimentados y busca acercar a otros más jóvenes. Para aprender más de ellos y mantener el proceso. Hace un mes hablé con el cuerpo técnico".



Analizando el funcionamiento del equipo, el arquero detalló que "Nacional es un club que juega diferente a los demás y debe tener un arquero que juegue muy bien con los pies, eso me faltaba y todavía debo mejorar. Soy un arquero más atajador, pero puedo seguir mejorando de la mano del cuerpo técnico. Todos tenemos oportunidad de jugar con el profe Osorio.



Finalmente, Quintana destacó tanto a Carlos Queiroz como a Juan Carlos Osorio en tenerlo en cuenta para estar en el combinado ‘tricolor’ como en el equipo verdolaga, donde lleva más de un año. "El profe Queiroz me tiene mucha confianza a pesar que no he tenido mucha continuidad. Pero estoy agradecido con el profe Juan Carlos Osorio, porque gracias a él estoy acá en Nacional. A los dos les agradezco las oportunidades".





