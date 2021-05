Mozzart Bet tiene las cuotas más altas para Copa Libertadores

Mozzart Bet tiene el mejor bono que pueda encontrar: le devuelven el 150% de su depósito hasta 500 mil pesos a todos sus jugadores, sin importar si son nuevos o antiguos. ¿Todavía no lo ha reclamado? Está a un clic.





Este jueves, la casa de apuestas Mozzart Bet tiene varios partidos interesantes que se juegan dentro de la Copa Libertadores, pero los recomendados, porque tienen las cuotas más altas del mundo, son América de Cali vs Atlético Mineiro, y Always Ready vs Olimpia.



Disfrute con las mejores cuotas del planeta en Mozzart Bet.



América de Cali necesita la victoria para salir del fondo del grupo H, pero tendrá en frente al Atlético Mineiro, quien ha sido el mejor equipo hasta el momento en la serie, y con quien perdió en Brasil.



Para que apueste en Mozzart Bet, la cuota de este partido está en 1.87.



Los bolivianos han sido grata sorpresa en el torneo y en el grupo B de la Copa Libertadores. Esta noche enfrentan a Olimpia de Paraguay, esperando un triunfo que les permita seguir disputando el liderato ante Internacional de Portoalegre.



Para jugar en Mozzart Bet, la cuota de este partido está en 1.41.



Si quiere saber primero cuáles son las cuotas más altas de cada partido y las promociones, siga a Mozzart Bet en sus redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.



NOTA: Las probabilidades están sujetas a cambios, pero en cualquier momento Mozzart Bet tendrá las más grandes del mundo.