Mozzart Bet te da las mejores cuotas de la Champions League

Siguen las emociones de la Liga Campeones este miércoles con dos partidos, cerrando así la ida de los octavos de final, pero se abren nuevas opciones de ganar dinero con Mozzart Bet Colombia.



Estás a tiempo de poner a prueba tus conocimientos de la Champions League y convertirlos en dinero en efectivo acertando los resultados, el marcador, los goles, tarjetas o lo que suceda en el partido en www.mozzartbet.com.co.



Atalanta vs Real Madrid



Es el juego más esperado de la fecha para los colombianos. Sin duda que gran parte del país estará apoyando al Atalanta por la presencia de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, quienes vienen en racha goleadora con el equipo italiano.



Pero no será un juego fácil para el equipo de Gasperini, pues el Real Madrid sabe jugar muy bien este tipo de series, y la experiencia tiene un papel muy importante en estas definiciones.



Para apostar en Mozzart Bet Colombia tienes varias opciones:



La primera, y con menos riesgos, es una victoria del Atalanta. Si decides apostar por el equipo italiano, la cuota está en 2.50*.



¿Ves posible el empate en el Gewiss Stadium? Si crees que no habrá un ganador y aciertas, tendrás 3.35* por cada peso apostado.



Aunque si estás convencido de que Real Madrid se llevará para España los tres puntos, ganarás 2.80*



Por supuesto que existen otras opciones. Si Atalanta gana, por al menos dos goles de diferencia, la cuota es de 4.60*.



¿Habrá 7 goles en total en el partido? Porque si apostaras $10.000 pesos a que esto sucede, tienes una cuota de 23.00* y podrías ganarte $230.000 pesos.



Borussia Mönchengladbach vs Manchester City



En este juego es poco probable que el equipo de Guardiola vaya a perder, y más teniendo en cuenta la racha de 25 juegos sin conocer la derrota, pero como en el fútbol no hay nada escrito, una victoria del equipo alemán tiene una cuota de 8.00* en Mozzart Bet Colombia



Si realizas una combinada con la cuota de 23.00* del partido de Atalanta y le apuestas a la victoria del Mönchengladbach te puedes ganar $3.680.000 pesos, con tan solo apostar $20.000 pesos.



¿Te animas? Toma una decisión, regístrate y haz tu apuesta para empezar a ganar con Mozzart Bet.



* Las cuotas están sujetas a cambio.