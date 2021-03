Las cuotas más grandes del mundo para el fin de semana en Mozzart Bet

Después del plato fuerte a mitad de semana con la Champions League, llega el postre de sábado y domingo para que juegue y tenga la oportunidad de ganar.



Tras la contundente victoria ante el Atalanta y su clasificación a cuartos de final, Real Madrid enfrenta al Celta de Vigo para seguir luchando por alcanzar al Atlético de Madrid en la punta.



Mozzart Bet, que tiene las cuotas más altas del mundo, da para este partido 5.10 por la victoria del Celta, 3.60 al empate y 1.73 si el triunfo es ‘merengue’.



Los cuartos de final de la FA Cup hacen su aparición con el encuentro entre Everton, de los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina, y el Manchester City que parece invencible esta temporada.



Si está convencido de que el equipo de Ancelotti se llevará la victoria, con Mozzart Bet tiene una cuota de 8.50, el empate 5.40 y la victoria del City 1.33.



En Inglaterra, West Ham recibe al Arsenal en el derbi de Londres para seguir sorprendiendo en la Premier League. Los ‘Gunners’ avanzaron a cuartos de final de la Europa League, a pesar de su derrota ante Olympiakos, y siguen soñando con poder alcanzar los primeros puestos en la liga inglesa.





Para que apueste en este partido, Mozzart Bet tiene las siguientes cuotas: triunfo local 2.90, empate 3.25 y para la victoria del Arsenal 2.50.



El domingo, los cuartos de final de la FA Cup traen un partidazo en el que seguro va a querer jugar con las cuotas que ofrece Mozzart Bet.



Leicester recibe al Manchester United, segundo y tercero de la tabla de posiciones en la Premier League, lo que permite pensar en que habrá una gran demostración de fútbol, porque el que pierda queda por fuera de la competición.



Las cuotas de este encuentro en Mozzart Bet están así: 2.75 victoria del Leicester, 3.30 el empate y 2.55 triunfo del Manchester United.



Para el fútbol colombiano Mozzart Bet también tiene las cuotas más grandes para que reciba mucho más en cada apuesta.



No pierda esta oportunidad y juegue en Mozzart Bet el clásico Millonarios vs Nacional. Los ‘Embajadores’ llevan una racha de tres victorias seguidas en el torneo, y no pierden ante los ‘Verdolagas’ hace 6 partidos.



El triunfo de los bogotanos tiene cuota de 2.30, para el empate 3.10 y el triunfo paisa 3.10.



¿Ya sabe del bono que tiene Mozzart Bet? Aproveche, no importa si es jugador nuevo o antiguo, por su depósito le devuelven el 150% hasta $500.000 pesos. Haga clic acá para conocer los detalles y conseguirlo.



Si todavía no se ha registrado en Mozzart Bet, puede hacer clic acá y disfrutar de los mejores partidos y juegos de casino online.



*Las cuotas pueden varias*