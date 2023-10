Durán vio al Aston Villa contra Wolves en banquillo: ¿gracias Emery?

Vaso medio lleno: Jhon Jader Durán no jugó y en consecuencia no se expuso, con lo cual llega sano y motivado a la Selección Colombia. Vaso medio vacío: otro partido más en que Unai Emery no le da opción de jugar, aunque parezca que solo por esta oportunidad, ante los líos de lesiones del equipo de Lorenzo, habría que agradecerle.

Wolverhampton y Aston Villa firmaron un empate 1-1 que pasó del bostezo a la emoción propia de la Premier League.



Fue un primer tiempo sin apenas acción en los arcos, salvo las intenciones de Rayan Aït-Nouri a los 33 minutos y de Hwang Hee-Chan, o las escaramuzas de McGinn y Cash, en un partido más bien chato.



Pero en el complementos e acordaron todos que era la Premier League y llegaron los goles: a los 53 minutos celebró Hwang Hee-Chan en una jugada de vértigo y precisión, pero sin casi dejarlo celebrar, a los 55 minutos Torres igualó el encuentro en un gran remate de zurda.

​

Y empezó otro partido ya con el 1-1, uno que parecía ideal para Jhon Durán, cuando los suyos ya acusaban cansancio. Pero ni lo miró Emery. Claro que lo pudo hacer porque a los 90+4, en un duelo con 12 minutos adicionales, fue expulsado Lemina, pero lo tomó tan bien Wolves que acabó defendiéndose el equipo del colombiano.

​

​Así que se mantiene en la parte alta de la tabla Aston Villa y vuela a Barranquilla el paciente Durán. Acá, sin duda, tendrá más acción.