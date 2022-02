¡Cómo sufrió Dávinson! Dolorosa caída de Tottenham contra Southampton

Tottenham pagó caros sus errores y, en un partido que siempre tuvo a su favor en el marcador, acabó cediendo una muy dolorosa derrota por 2-3 contra Southampton, en una noche de imprecisión de la zaga y sí, de Dávinson Sánchez, quien fue titular.

Era todo al inicio para Tottenham: el primer ensayo era el cabezazo de Romero que fue al arco pero se anuló por fuera de lugar, a los 12 minutos; a los 15 se perdió Reguilón el gol en un gran contragolpe y mejor pase de Kane y al fin la celebración, a los 17, un sutil toque de Son que pegó en Bednarek y fue gol en contra.



Durmieron Tottenham y Sánchez en pleno festejo pero, por fortuna, resolvió Lloris primero en el mano a mano con Ward-Prowse y luego en el remate desde afuera de Broja, hasta que este último marcó el 1-1 a los 22 minutos, cuando Dávinson corregía un error en su zaga pero no le ayudaban sus compañeros.



Y entonces fallaba el colombiano sucesivamente y lo perdonaba Southampton una y otra vez, como a los 36, cuando Broja no cobró su resbalón. ¡Lo que sufrían los centrales y Conte en la raya! Tal vez fuera él quien minara la confianza con la crítica a su concentración... lo cierto es que nueve veces -¡nueve!-, incluyendo un remate en el travesaño, llegó el visitante con peligro.



El segundo tiempo daba la idea de una recuperación del local que se hizo esperar hasta los 70 minutos, cuando Son coronó una gran salida de su equipo y una genialidad de Lucas Moura en el 2-1, que sería una alegría breve pues toda la efectividad de la que careció el mejor equipo de la cancha se hizo sentir en el cierre.



A los 79 Elyounoussi cobró la confusión entre los centrales, donde se quedaba Sánchez otra vez, para el 2-1 y Adams a los 82 coronó la remontada: gran remate, ahora Emerson Royal y su compañero colombiano se confiaban y la cuenta se ponía 3-2.



Parecía que la pelota que bajaba Romero a los 90+3 para Bergwijn era el del agónico 3-3, y lo cantaban y todos pero el VAR anulaba la jugada por fuera de lugar del atacante y el tiempo ya no daba para más y Conte se iba con los suyos, masticando la tristeza de haber estado a 4 puntos de zona de Champions League y dar ahora pasos hacia atrás.