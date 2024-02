¿Fue por Díaz y sus compañeros? Así planeó Klopp su adiós a Liverpool

Jürgen Klopp vive sus últimos meses en el banquillo de Liverpool y ese mal sueño para los fieles en Anfield ya es un calvario, un doloroso camino al que nadie quisiera sumarle pasos pero que está ahí, esperándolos.

El alemán dijo, palabras más, palabras menos, que está agotado, que se vació completamente por el club y necesita un descanso. Pero la noticia ya no es lo que dijo sino lo que calló.



La teoría del diario The Telegraph es entre sorprendente y devastadora: "La diferencia fundamental en el caso del Liverpool es que les dijo -a los jugadores- que eran demasiado buenos y más rápido de lo que esperaba. El tiempo dirá si la decisión es correcta, pero él ya no cree que lo necesiten como lo hacían antes". Pausa para respirar: ¿se fue porque sus chicos, los que lo abrazan como a un papá en la raya sea cual sea lo decisión, se crecieron demasiado pronto?



El diario cuenta que Klopp habló con el presidente de Fenway Sports Group, Michael Gordon, en noviembre pero que no fue hasta enero que anunció, en el campo de entrenamiento y en un discurso poco preparado pero suficientemente reflexionado, su decisión a sus dirigidos.



"Les dijo a los jugadores que sólo iba a dejar al Liverpool en una posición de fuerza. Si hubiera pensado que se necesitaba más trabajo para restaurarlos y dejarlos en una posición de retadores por el título o ganadores de trofeos importantes, una sensación de asuntos pendientes, se habría mantenido a cargo. Había un fuerte indicio de que se habría ido antes si no fuera por las turbulencias de la temporada pasada".



Se va ahora, según la fuente, porque ya superó lo más difícil: "Ahora Klopp está seguro de que dejará un legado del que estar orgulloso , en lugar de un nuevo proyecto de construcción para su sucesor".



Fracaso devastador



The Telegraph aseguró que la razón de fondo del adiós, la explicación del agotamiento, pasa por el fracaso de la temporada pasada, en la que Liverpool no estuvo ni entre los cuatro mejores de la Premier League, y ese golpe, en todo caso, lo asumió casi completamente él.



Cometió errores y se sintió responsable: "Calculó mal la velocidad con la que se hundiría su mediocampo. En consecuencia, consumió más energía de la prevista al tratar de explicarlo públicamente y luego arreglarlo.

Cualesquiera que sean los pensamientos privados de Klopp, tiene una política por la que nunca criticaría abiertamente las actuaciones de sus jugadores. Absorber tanta culpa por el fracaso más de lo que él y otros imaginaban, incluso si contaba con el apoyo interno de su junta directiva y el amor duradero del club".



Un detalle más: "Lo que Klopp también descubrió durante ese período es que, sin importar cuán pobre fuera el desempeño del Liverpool, él era a prueba de balas en lo que respecta a los propietarios y aficionados. Despedirlo nunca estuvo en la agenda. La única forma en que Klopp podría abandonar el Liverpool era bajo sus propios términos". Por eso se fue, porque siente que es momento de seguir sin él, pase lo que pase.