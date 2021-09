Consejo gratis a Salah: 'Real Madrid lo busca pero ¿para que ir allá?'

Cada tanto vuelve la misma versión: Real Madrid estaría tras los pasos de Mohamed Salah. Unas veces es como plan B por Mbappé, otras como prioridad, pero es un rumor persistente.

Sin embargo, Peter Crouch, exinternacional con Inglaterra y hoy analista en el Daily Mail, hace la pregunta clave: "El Real Madrid ha estado buscándolo, pero ¿para qué iría allí?", dijo.



Y de inmediato se respondió: "No hay un club en el planeta al que pueda unirse que sea mejor que el Liverpool en esta etapa. Hipotéticamente, si va a otra parte de la Premier League, perderá lo que ha construido en Anfield. No hay destinos europeos que sean mejores. Barcelona y Real no son ya lo mismo".



Salah, de 29 años y cuyo contrato termina en 20213, está en medio de las negociaciones por su renovación, lo que para Crouch debería ser una prioridad del club inglés: "Salah gana partidos, lo mejor que puede hacer el Liverpool es firmarle un contrato por cinco años, asegurarse de por vida y convertirlo en una leyenda del club", dijo Crouch, para añadir que "cualquiera querría a Salah. Su implacabilidad es increíble. No importa cómo juegue el Liverpool, Salah marca. No hay duda de que debería ser más reverenciado. (...) Salah es como Robert Lewandowski".