¿Qué viene ahora para Díaz y Liverpool! Remate de temporada fenomenal

Liverpool conquistó este sábado un nuevo título en la temporada, después del conseguido ante el Chelsea por la Copa de la Liga de Inglaterra. Frente al mismo rival, y definiendo todo con suspenso en los penaltis, ahora se adueñó de la FA Cup. Pero esto no es todo lo que puede conseguir el equipo de Jurgen Klopp durante 2021-22, todavía le queda camino por recorrer y grandes posibilidades de ampliar su palmarés.



Lo mejor de todo es que Luis Díaz, quien salió como la figura del partido en la final en Wembley, sigue brillando con luz propia y parece no tener techo. En menos de cuatro meses ha logrado todo el protagonismo en los 'Reds' y sigue ampliando su palmarés de manera envidiable. Todavía queda acción en la Premier League y una final europea que puede ser la cereza del pastel para el colombiano.



Liverpool está enfocado ahora mismo en la UEFA Champions League, final que disputará el 28 de mayo ante el Real Madrid. Sin embargo, todavía tiene opciones de quedarse con la liga inglesa y dejar "con los crespos hechos" al Manchester City. Aunque no tienen la primera opción, los de Klopp prometen dar todo por sumar los puntos que restan y esperar el traspiés en el equipo de Pep Guardiola. Solo así podrían aspirar a ese otro título que pareciera sentenciado para los celestes.



Justamente, el próximo reto de Liverpool será el martes frente al Southampton. Sin importar lo que pase con City este domingo, deben ganar para definir todo en la última jornada. Si no es así, al equipo de Manchester se le adelantará la celebración. Los 'Reds' suman 86 puntos y están escoltando al líder, a solo 3 unidades.



Klopp y sus dirigidos cerrarán la Premier League el 22 del mismo mes midiéndose al Leicester City, por lo que se espera que en las próximas dos semanas no solo recuperen lesionados o jugadores sobre cargados, como Mohamed Salah, sino que le den algo de descanso a piezas que han tenido días agitados, como el caso de 'Lucho'.



¿Qué le queda a Liverpool por jugar esta temporada?



Martes, 17 de mayo vs Southampton

Premier League



Domingo, 22 de mayo vs Leicester

Premier League



Sábado, 28 de mayo vs Real Madrid

Final de Liga de Campeones