¡Silencio dijo el fútbol! Boicot a redes en Inglaterra contra racismo

¿Cuándo va a parar esto?, preguntaba Kyle Walker en la final de la Carabao Cup, cuando denunciaba el ataque xenófobo que sufrió en sus redes sociales.

Va a parar ahora, o al menos eso pretende el boicot a las redes sociales que promueven, durante este fin de semana, la FA (The Fooball Association), la Premier League, la EFL (English Football League) y los equipos ingleses. La idea es silenciarse durante los partidos de fútbol masculino y femenino en la Premier League, la Championship, la SuperLeague y la Championship femeninas.



A esta iniciativa se han sumado la UEFA y después la FIFA, una idea que para el presidente Aleksander Ceferin, tiene su "apoyo inequívoco", pues es "necesario tomar medidas para detener la propagación del odio y los abusos en redes sociales dirigidos a los futbolistas y a los que participan en el juego".



El boicot, que han apoyado varios futbolistas y entrenadores, entre ellos los colombianos Dávinson Sánchez y Carlos Sánchez, muestra que el futbol inglés se une para a los dueños de las compañías de redes sociales que hagan más esfuerzos para erradicar el odio, al tiempo que resaltan la importancia de educar a las ciudadanos en la lucha continua contra la discriminación.



Los promotores de este boicot ya habían escrito a Twitter y Facebook en febrero pasado pidiendo una aplicación más estricta de las regulaciones antidiscriminatorias. Aunque hay avances, todavía no es suficiente.



"Si bien se han logrado algunos avances, reiteramos esas solicitudes hoy en un esfuerzo por detener el flujo incesante de mensajes discriminatorios y garantizar que haya consecuencias en la vida real para los proveedores de abuso en línea en todas las plataformas", dijeron los firmantes en un comunicado.



“La acción de boicotear al fútbol de forma aislada, por supuesto, no erradicará el flagelo del abuso discriminatorio en línea, pero demostrará que el juego está dispuesto a tomar medidas voluntarias y proactivas en esta lucha continua", añadió.



"Finalmente, mientras el fútbol toma una posición, instamos al gobierno del Reino Unido a garantizar que su proyecto de ley de seguridad en línea incluirá una legislación sólida para que las empresas de redes sociales sean más responsables de lo que sucede en sus plataformas, como se discutió en el DCMS [Digital, Culture, Media y Deporte] Mesa redonda sobre abuso en línea a principios de esta semana", concluyó.