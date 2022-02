¿No lo quiere PSG? ¡Digan no más! Hay dos gigantes que se lo pelean

Dicen que los dueños o los presidentes de los clubes deberían examinar en perspectiva cada situación, mantener la cabeza fría en las derrotas y también en las victorias, evaluar al detalle y de manera global cada acontecimiento. Dice, pero no siempre lo hacen.

Según la prensa británica, el puesto de Carlo Ancelotti en Real Madrid está en entredicho después de la derrota 0-1 a manos del PSG, el de Mbappé pero también el de Mauricio Pochettino.



El responsable de esta incertidumbre, que nadie vio venir pues el Madrid lidera LaLiga y está solo un gol por debajo de su rival en octavos de final, es el presidente merengue, Florentino Pérez.



Dicen distintos medios españoles aseguran que el jefe estuvo furioso con el planteamiento defensivo de su equipo en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League y está considerando nombres para relevar a Ancelotti, a quien acudió cuando terminó el ciclo de Zinedine Zidane. El partido de vuelta podría marcar el abrupto adiós de Ancelotti, según se afirmó.



Y ojo al dato: según el prestigioso diario The Independent, el elegido por Flores sería el DT que le hizo el daño al Madrid, Mauricio Pochettino, entrenador actual del PSG.



"El plan del Manchester United de contratar a Mauricio Pochettino como su próximo entrenador podría fracasar gracias a Florentino Pérez", resaltó el medio, aludiendo al interés en el argentino para volver a la Premier League, en la que pasó varias temporadas al frente del Tottenham.



"Mirror Football entiende que la jerarquía de Old Trafford confía en que podrían alejarlo de París este verano", dijo el diario británico sobre ese interés del United, sumido en una crisis que no se supera desde la salida de Solksjaer.



Curiosamente eso es lo que también esperan en el Madrid, llevar a Pochettino a mitad de año, pues independientemente de que logre ganar la anhelada Champions con PSG, su salida al final de la temporada se da como un hecho y hasta se dice que ya hay un arreglo con Zinedine Zidane.



"Lo que es viejo pa' uno, pa' otro es nuevo", dice una popular canción en Colombia. Es eso lo que le puede pasar a Pochettino: ¿no lo quieren en París? No hay problema, que en Manchester y en Madrid lo esperarían con los brazos abiertos.