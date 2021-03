Dávinson sueña: 'espero que seamos más de 19 colombianos en Premier'

Dávinson Sánchez juega en la mejor liga del mundo, defiende a James, agradece a Ospina y Cuadrado y espera que sean "muchísimos" más los colombianos que puedan disfrutar lo que hoy vive él.

El colombiano concedió una entrevista a las redes sociales de Tottenham, su equipo, con el que este domingo disputará el famoso derbi del norte de Londres contra Arsenal, y en ella se nota orgulloso, fuerte a pesar de su pultimo bajón de rendimiento y convencido que lo mejor todavía está por llegar.



"Todos han sido parte importante de la historia del fútbol colombiano, desde el momento que llegaron a abrir las puertas en Premier League para todos. Juan Pablo Ángel ha sido muy importante para todos, incluso para mi, tuve el placer de jugar con él en Atlético Nacional y por su experiencia, su recorrido a nivel profesional me marcó muchísimo", contó sobre sus inicios y su sueño de llegar a donde está hoy.



"Para mí la mejor a nivel mundial por muchas cosas (la Premier League). La variedad de equipos que hay hace que sea diferente a las otras, se esperan un par de resultados y salen otros, yo creo que eso hace de esto una liga muy interesante. Obviamente para uno es un privilegio jugar en esta liga, destacarse y hacerlo desde un lugar tan importante como el que estoy", añadió.

La adaptación no es sencilla pero siempre encontró una mano amiga, una mano colombiana: "cuando llegó acá está David en Arsenal y fue de los primeros que me recibe, y así es mucho más fácil adaptarse. Juan (Cuadrado) cuando se entera de mi paso al fútbol inglés también me da un par de sugerencias para la adaptación. Ese tipo de personas que te ayudan y abren las puertas siempre son importantes".



A sus compatriotas, precisamente, los sigue al detalle: "Mina lo viene haciendo bien, Alzate igual, Izquierdo cuando tuvo la posibilidad. Son muchos nombres que por ahí están dando un gran paso en la Premier. Siempre le deseo lo mejor a mis compatriotas, para mí es lo más importante, que cada uno de los que esté actuando en su equipo en cada liga pueda destacarse y hacerlo bien".



Y claro, no escapó al tema James Rodríguez: "su talento no está en duda, creo que cuando está dentro de la cancha quiere disfrutar jugar como lo hacemos todos. Tiene muchísimas condiciones para aportar a su equipo y no es coincidencia que sea uno de los más influyentes en Everton tanto marcando goles como asistiendo a sus compañeros y creando opciones para su equipo".



De eso tan bueno que él vive, espera que puedan disfrutar más y más colombianos: "comparto Selección o equipo con muchos de los que están acá y siempre será importante para uno estar en una lista como esta, porque no muchos jugadores colombianos vienen a la Premier League y poderse destacar... Esperemos que no solamente seamos esta lista de 19, que sean muchísimos más que tengan la posibilidad de venir a aportar su talento y demostrar que en Colombia podemos aportarle mucho a una liga tan importante como la Premier".