¡Sufre Arsenal! Aubameyang confirma enfermedad que contrajo en Gabón

No la pasa bien Pierre-Emerick Aubameyang. No vive sus mejores días en Arsenal, que firma una campaña mediocre para lo que ha sido usual, y además ha visto comprometida su salud tras un viaje con su selección nacional.

El propio capitán del Arsenal lo confirmó: "Hola chicos, gracias por todos los mensajes y llamadas. Desafortunadamente, contraje malaria mientras estaba en el equipo nacional en Gabón hace unas semanas.

Pasé unos días en el hospital esta semana, pero ya me siento mucho mejor cada día, gracias a los excelentes médicos que detectaron y trataron el virus tan rápido. Realmente no me sentía yo mismo durante las últimas dos semanas, ¡pero volveré más fuerte que nunca pronto! "Estaremos viendo a mis muchachos ahora, ¡un gran partido para nosotros! Vamos a buscarlo".



De esta manera confirma que sufre la enfermedad, potencialmente mortal, y que está en pleno proceso de recuperación.

El capitán Aubameyang jugó y anotó en la victoria de Gabón por 3-0 sobre la República Democrática del Congo el 29 de marzo, pero se perdió el duelo contra Angola (derrota 2-0).



Desde que regresó a Inglaterra, Aubameyang ha jugado dos veces para el Arsenal: en la goleada 3-0 en casa ante el Liverpool y en el empate 1-1 con Slavia Praga, también en el Emirates.



El último gol de Aubameyang para su club llegó en el empate 1-1 con Burnley el 6 de marzo. Lleva 14 tantos en 33 juegos en todas las competiciones para los Gunners esta temporada.