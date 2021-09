¿Por qué Cristiano no pateó penal contra Aston Villa? Habló Solskjaer

Partido picante y derrota del Manchester United 0-1 contra Aston Villa, en el mismísimo Old Traffod, en partido de la sexta fecha de la Premier League.



Sobre el final, un penalti para Manchester United que cobró Bruno Fernandes y no Cristiano Ronaldo, su gran figura, a pesar del reto del arquero villano, el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez.



Fernandes, acechado por los jugadores rivales, cobró segundos después y erró el disparo: la mandó afuera y el United perdió de local.



¿Qué pasó? ¿Por qué CR7 no pateó el penal? Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, reveló lo que pasó.



Antes de explicar los motivos, Solskjaer explotó contra los jueces del partido, pues permitieron que los jugadores rivales “presionaran” a Bruno Fernandes. “La manera en la que (los jugadores de Aston Villa) se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo, pero no debería ser así. Bruno es muy bueno para esas ocasiones pero, desafortunadamente, simplemente falló esta”.



“No creo que esto le haya afectado mentalmente. Es muy fuerte. La decisión de que pateara él se tomó antes del partido y el encargado era él”, explicó Soskjaer.