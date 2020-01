Cierra las puertas: Guardiola y una radical a promesa sobre su futuro

El entrenador de Machester City, Pep Guardiola, aseguró que nunca dirigirá a Manchester United y Real Madrid por cuestiones de lealtad hacía los sky blues y Barcelona, equipos en los que tiene gratos recuerdos.

“Después de entrenar al City, nunca entrenaré al United. Como tampoco entrenaré nunca al Real Madrid. Definitivamente no. Estaré en las Maldivas si no tengo ofertas. Bueno, en las Maldivas tal vez no porque no tiene campos de golf", aseguró el entrenador catalán.

💣💥GUARDIOLA: "Nunca entrenaría al United ni al Madrid. Me iría a las Maldivas". #JUGONES pic.twitter.com/6b2fzhFnZJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 7, 2020

Además, aseguró que conoce a la perfección lo que significa el clásico de Manchester paras los hinchas blues, pues siempre habían sido vistos como un débil rival para los diablos rojos.



“Sé que los años que no estuvo aquí éramos el vecino ruidoso. Ahora no sé lo que somos. Los derbis en España eran el Espanyol y el Madrid y aquí el United. En Inglaterra hay muchos equipos top, no uno o dos como en otros países. Es un partido muy importante para nuestros aficionados. Los duelos con otros equipos top son importante, pero sé lo que significa el derbi para ellos", contó.

El clásico de Manchester se jugará este martes a las 3:00 p.m., en un partido válido por la FA Cup, siendo definitivo y que dejará a uno de los dos equipos fuera de la competencia.