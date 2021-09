¿Otra víctima de Mourinho? Lo acusan de 'traición' de Roma a Lazio

El español Pedro dejó en Inglaterra un grato recuerdo, vistiendo la camiseta del Chelsea. Pasó a Roma y parecía que el Calcio le calzaba bien pero llegó José Mourinho y el encantó para él se terminó.

La única puerta que se e abrió fue la de Lazio, el rival de patio, lo que muchos calificaron como una traición. Pero, según el jugador, fue el portugués la única razón de su controvertido traslado.



“Fue muy complicado en la Roma, me dejaron fuera del equipo y ninguno de los entrenadores me habló, yo no sabía nada de este asunto", contó Pedro.



En ese momento fue solo Lazio, con un DT al que el delantero conocía bien, la única alternativa: “cuando hablé con Maurizio Sarri me di cuenta de que la Lazio era una gran oportunidad. Es cierto que ningún jugador se ha marchado de la Roma por la Lazio en mucho tiempo, pero estoy muy contento aquí. La Roma está en el pasado".



Vale mencionar que el español coincidió con Mourinho en Chelsea durante la desastrosa campaña 2015-2016 en la que el equipo terminó décimo y el DT fue despedido a mitad de temporada. ¿Quedaron rencillas?



Pedro anotó 6 goles y dio 7 asistencias en 40 partidos en Roma, pero Mourinho lo despidió. No es la primera vez que el polémico entrenador sentencia a algún jugador, pues se recuerdan casos como el del arquero Iker Casillas, relegado en Real Madrid a pesar de ser campeón mundial, y más recientemente Dele Alli, quien hoy brilla en Tottenham con Nuno Espíritu Santo.