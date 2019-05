Se aleja de Barcelona: De Ligt y una oferta irrechazable en Inglaterra

Matthijs de Ligt es sin duda uno de los jóvenes jugadores que más interés ha despertado para el próximo mercado de transferencias en Europa. El futbolista de 19 años recibió una oferta económica de Manchester United que es muy difícil de rechazar.

El diario inglés "The Sun" aseguró que el conjunto inglés está dispuesto a convertir al juvenil en uno de los mejores pagos en la Premier League. 14 millones de euros por temporada sería la cifra que se estaría manejando como base en el sueldo del jugador.



Esta oferta no podría igualarla el Barcelona, por lo que el fichaje del holandés está cada vez más lejos de realizarse. Por otro lado, Mino Raiola, representante del jugador ha puesto muchos inconvenientes por el tema económico y la propuesta de Manchester United cumpliría con las exigencias.



Cabe resaltar que el conjunto inglés saldrá en búsqueda de reforzar su zona defensiva, ya que Ole Gunnar Solskjaer ve como prioridad hacer esfuerzos en este sector de la cancha.



Por el momento, Matthijs de Ligt no ha definido su futuro pero, seguramente este caso termine pronto, ya que su salida del Ajax ha sido confirmada por los directivos del club holandés.