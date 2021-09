Para mantener a Cristiano, hay que vender: la situación del United

Los fichajes del Manchester United representan una inversión a escala millonaria, no solo por el importe pagado, sino por el gasto salarial que deberán asumir por los próximos años. Ese costo podría disminuirse si los éxitos a nivel local e internacional llegan en cantidades, además de las ventas por camisetas, patrocinios y demás ingresos que representen dinero para las arcas. Sin embargo, no alcanzaría a cubrir la parte de salarios.



La venta de jugadores sería necesario para sostener tranquilamente las finanzas del club, dadas las llegadas de Varane, Sancho y Ronaldo, buscando reducir la carga salarial que representa para el club. De acuerdo a información de los diarios The Sun y Daily Mail, los reds tienen en lista a futbolistas como Donny Van De Beek, Jesse Lingard, Anthony Martial, Diogo Galot, Phil jones, Alex Telles y Éric Bailly.



Son jugadores que no entran en los planes de Solskjaer como titulares y no verían mal una eventual salida del club. Cabe destacar que los rojos buscarían también realizar otra transferencia costosa prontamente, es el caso de Declan Rice, que se destacó con Inglaterra en la Eurocopa y está tasado en una cifra cercana a los 70 millones de euros.