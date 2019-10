Mano firme: Manchester United y una dura medida contra el racismo

Los casos de racismo y xenofobia están siendo castigados de manera tajante en Inglaterra, país que se ha mostrado muy decidido a eliminar este tipo de comportamientos del fútbol. Manchester United es el ejemplo de esto, pues expulso de por vida a uno de sus hinchas que lanzó insultos racistas contra Alexander-Arnold.

Durante el empate entre el equipo de Manchester y Liverpool, uno de los asistentes al estadio lanzó insultos racistas contra el jugador del conjunto dirigido por Jurgen Klopp. Este hecho fue repudiado por toda la comunidad de hinchas en el fútbol inglés, y por esto es que los red devils tomaron la decisión de vetar al aficionado de Old Traffor.



"Después de nuestra investigación sobre la supuesta incidencia de abuso racista el domingo, hemos emitido una prohibición indefinida a la persona involucrada. Esta persona no es bienvenida en Old Trafford y queremos reforzar que continuaremos tomando medidas firmes contra cualquier persona que identifiquemos que haya participado en abusos racistas o discriminatorios, ya sea 'on line' o en nuestros partidos", dijo el club en un comunicado.

Esta medida es muy bien recibida por la federación de fútbol de Inglaterra, que adelanta una campaña llamada 'No Room for Racism' con el fin de erradicar hechos de este tipo en fútbol.