¡Una aplanadora! La histórica goleada de Machester City en Premier

Manchester City llegó a una nueva jornada de la Premier League con la presión por la derrota 3-2 contra Norwich City en la jornada cinco. El equipo de Guardiola salió con todo y antes de los primeros 15 minutos ya goleaba. El partido terminó 8-0, siendo una de las mayores goleadas en la historia de la Liga de Inglaterra.

Desde el primer minuto los citizenz no dejaron respirar a su rival, y David Silva anotó el primero de la noche. El equipo visitante no pudo asimilar el golpe del primer gol y se desdibujó por completo y antes de los 20 minutos ya perdía 5-0, gracias Sergio Agüero, Riyad Mahrez, Bernanardo Silva y Nicolas Otamendi que fallaron las ocasiones que tuvieron para mandar el balón al fondo de la red.

El primer tiempo fue un recital del equipo de Manchester, que presionó a su rival y nunca le entregó la pelota, además de la tremenda efectividad mostrada en la cancha. El equipo visitante se fue destruido al descanso, y se veía venir una goleada histórica.



Para la segunda mitad, el vigente campeón de la Premier no bajó el ritmo, sin embargo no tuvo la misma eficacia que en el primer tiempo. En el minuto 48 y 60 Bernardo Silva anotó y puso la cuenta 7-0, a pesar que Manchester ya había desperdiciado varias oportunidades de gol.



El entrenador español aprovechó la tremenda paliza que le estaba dando su equipo a Watford, y envió algunos jugadores que no habían tenido muchos minutos, pensando en cerrar el partido. Sin embargo, Kevin De Bruyne no quería irse sin anotar, y sobre el minuto 85 un remate certero puso cifras concretas al marcador.

Ahora, Manchester City es segundo en la clasificación general de la Liga de Inglaterra, dos puntos por debajo de Liverpool, que jugará este domingo contra Chelsea en Stamford Bridge.