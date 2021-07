¡Es la obsesión del City! Los descartables para traer a Harry Kane

La obsesión del verano para el Manchester City es Harry Kane, quien en semanas pasadas anunció su deseo de dejar el Tottenham, en búsqueda de nuevos proyectos profesionales. Uno de los equipos que ha puesto el ojo en el delantero ha sido el de los ciudadanos, en búsqueda de la revancha en la Champions League, donde perdieron contra Chelsea.



El fichaje de Harry Kane por parte de los de Guardiola no está nada fácil, desde hace un tiempo, Tottenham se ha plantado en no dejarlo salir, a menos de que paguen todo el dinero que exigen. Con información del diario The Sun, el acuerdo entre ambas partes estaría rondando los 180 millones de euros, con tal de concretar la transferencia.



Sin embargo, en el camino habría varias complicaciones, desde lo económico. De acuerdo a información de Four Four Two, el Manchester City buscaría incluir a uno o varios jugadores en el pase, para reducir el costo total de la transferencia. Entre los descartables por Guardiola, hay jugadores de primer nivel, fácilmente encajarían en un equipo top de Europa. Los mencionados son Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez y Gabriel Jesús. El salario del atacante inglés rondaría los 467 mil euros por semana, firmando por cuatro o cinco temporadas.