¿Repetirá la dosis? Luis Díaz visita con Liverpool a Manchester United

Manchester United no guarda el mejor recuerdo de la última vez que se enfrentó al Liverpool. Ese día, el colombiano Luis Díaz fue la gran figura en la goleada 4-0 en Anfield, donde se reportó con gol y asistencia. Necesitó 5 minutos para desequilibrar la balanza y poner a sufrir a los 'Diablos Rojos desde temprano; en el segundo tiempo asistió a Sadio Mané para sellar la imponente victoria.



Pues bien, han pasado cuatro meses desde aquella goleada y este lunes volverán a enfrentarse en la liga inglesa. Se medirán en casa del United y ambos llegan necesitados. Una historia muy distinta esta vez. Los de Jurgen Klopp quieren salir de la empatitis y sumar su primera victoria, mientras que para los de Erik ten Hag la necesidad es aún mayor; no han conseguido un solo punto.

Liverpool viene de empatar ante Fulham (2-2) y Crystal Palace (1-1) en el inicio de la temporada. Manchester United no pudo ante Brighton y cayó 1-2, y luego sufrió con la goleada 4-0 del Brentford. Distintas realidades pero una misma necesidad, la de sumar los 3 puntos en el cierre de la tercera jornada.



El equipo de Klopp necesita ganar para acercarse a las primeras posiciones y no dar tanta ventaja ante el impecable arranque de Arsenal, líder absoluto de la Premier, o equipo como Leeds, Tottenham y Brighton que se instalaron en las primeras casillas. Los 'Diablos Rojos', de Cristiano Ronaldo, buscarán dar vuelta a la página tras la humillante derrota de la fecha anterior y salir del fondo de la tabla.



Cabe recordar que la única baja en el equipo del colombiano Luis Díaz se debe a la expulsión del uruguayo Darwin Núñez. El llamado a reemplazarlo en el frente de ataque es el brasileño Firmino. El colombiano viene inspirado tras anotar su primer gol de la temporada y ante el United promete repetir la dosis.



Manchester United vs Liverpool

Jornada 3 - Premier League

Día: Lunes, 22 de agosto

Hora: 2:00 pm

Estadio: Old Trafford



Posibles alineaciones

Man. United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Cristiano Ronaldo, Rashford.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Mohamed Salah, Firmino, Díaz.