No fue buen día para Díaz: así repartieron puntos Liverpool y Arsenal

Ocurrió que hubo gran expectativa pero era tal la disputa entre dos gigantes de la Premier League, que Liverpool y Arsenal acabaron firmando una igualdad.

Al final firmaron un empate 1-1, ambos tantos en la primera etapa, en un juego muy disputado pero sin la pirotecnia esperada. ​Luis Díaz fue titular pero salió lesionado en el duelo al que, en todo caso, no le faltaron emociones y uno que otro lujo.

​

En el arranque era solo más atrevido Arsenal, inquietando desde el primer minuto con Gabriel Jesus y celebrando ya a los 3 minutos con Magalhães definiendo en el cabezazo un gran servicio de Odegaard, que se revisó en el VAR y lo encontró habilitado por la rodilla de Gakpo.



Tardó hasta los diez minutos la primera aproximación roja con algo de peligro, justamente en una proyección de Díaz por la banda hasta la propia raya, cuando los centrales visitantes le cerraron el ángulo a tiempo.

La polémica era una mano, al parecer no punible, de Odegaard en su área que gritó Anfield pero no s castigó, y ya la pelota era roja pero sin suficiente peligro para acercarse a la puerta rival.



Se lo perdió Martinelli a los 40 en una gran proyección de Saka que Martinelli desperdició al definir afuera, cuando parecía que Alisson Becker estaba vencido.



Pero después, por fortuna, apareció el de siempre, Mohamed Salah, para traer la calma: en una espectacular salida de Alexander-Arnold puso un pase profundo que el goleador resolvió con un remate pegado al palo, inatajable.

​

Díaz apareció en el complemento para habilitar a Gomez pero el remate se fue apenas abierto y entonces, alarmas encendidas: en un choque quedó muy afectado el colombiano, quien salió del campo y se le vio incluso llorando.

​

Los cambios de Klopp esta vez no cambiaron mucho el panorama y al final, en sendas aproximaciones de Salah, de Alexander-Arnold con un riflazo al travesaño y poco más, se resolvió el gran duelo. Arsenal ahora tiene un punto de ventaja sobre Liverpool, que empata en 39 unidades con Aston Villa.