¡Leicester tumba al Chelsea! Son campeones de la FA Cup

Leicester logró su primera corona en la FA Cup, sacudiéndose de las derrotas anteriores, donde había perdido cinco finales en el siglo pasado. Tielemans con un golazo de media distancia, venciendo a Kepa. El danés atajó varias opciones claras para el Chelsea que no tuvo contundencia ni precisión.



Desde el vamos, Chelsea arrancó imponiendo condiciones con la posesión de pelota, que fue una constante durante todo el primer tiempo, manejando los tiempos y conservando en mayor porcentaje la esférica. Por el lado del Leicester, el planteamiento fue mixto, pero con tendencia a ganar la espalda de la defensa rival con lanzamientos largos.



Pese a los dos planteamientos, ambos fueron precavidos en la primera parte para conservar la zona defensiva intacta, sin regalar espacio alguno. Los dirigidos por Tuchel tuvieron la más clara en el juego aéreo, una bola que Werner remató de cabeza, pero atrás estaba Azpilicueta en zona de remate, solitario, pero no logró empalmarla.



Para el segundo tiempo la dinámica por los dos bandos incrementó, buscando por las bandas, pero siempre arrancando desde la mitad. Todo se mantenía en zona de seguridad, pero Tielemans en un remate de media distancia venció a Kepa para poner el primer gol de la final.

Chelsea por su parte se lanzó ataque, pero Casper Schmeichel encontró la llave para evitar el empate en un cabezazo al piso de Chilwell, salvando su portería. Los de Tuchel no encontraron el camino correcto, las asociaciones en jugadas de ataque y la verticalidad necesaria brilló por su ausencia en Wembley.



Pero el desespero del Chelsea llevó a dejar una ruptura entre su línea defensiva y del medio, la cual no fue aprovechada por Leicester al momento de buscar el contragolpe. Schemichel se fue constituyendo como la figura, un remate de Mount con muchísima potencia fue sacado por el danés sobre el final del juego.



Sin embargo, al final del juego llegaba la polémica. El Chelsea marcaba el gol con una anotación en contra de Morgan, pero el VAR anulaba el tanto en el envío del centro, que terminó en una serie de rebotes que el central metió en su arco.



Primer título para el Leicester en la FA Cup, que cortó una racha de cinco finales perdidas en esta competición.