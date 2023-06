Liverpool quiere romper el mercado: millonaria oferta por Mbappé

Parece que habrá una nueva novela en el mercado de fichajes de este verano. El protagonista será Kylian Mbappé, quien en días anteriores dejó en la duda su futuro con el cuadro francés, ante el deseo de cumplir su contrato hasta el 2024, quedando libre y con la chance de empezar a negociar con otro equipo en seis meses.

El atacante tiene hasta finales de julio la opción de extender su contrato, pero no hay movimiento por esto. Con ese panorama, PSG ya se prepara para la contingencia, dispuestos a venderlo en este verano, para que quede algo de su venta y no exponerse a perder cerca de 200 millones de euros.



Real Madrid lo intentó el año pasado, pero Mbappé decidió quedarse en PSG. Ahora, el club español no es el único interesado en su fichaje. De acuerdo a información de Radio Marca, en la entrevista al agente FIFA Marco Kirdemir, en Inglaterra un gigante quiere contratarlo “El Liverpool está haciendo la competencia al Real Madrid y quiere pagar una fortuna por Mbappé, esa fortuna rondaría los 300 millones de euros”.



Además, revelaron cómo ha reaccionado Catar por la decisión de Mbappé “He hablado con gente cercana a la familia de Qatar que dirige el club y me han dicho que están muy enojados. Querían y tenían la confianza de que iba a renovar. El Emir está muy molesto”.