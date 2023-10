'Teníamos que darle al partido un sentido y eso fue luchar por Lucho'

Luis Díaz no pudo estar en la cancha en la victoria 3-0 de Liverpool contra Nottingham Forest físicamente, pero estuvo en la mente y el corazón del club y de la afición.

El equipo se acordó de él en la celebración del primer tanto de Jota y al final del duelo el técnico Jürgen Klopp explicó cómo se manejó toda la situación, una vez se enteraron del secuestro de los padres del jugador, la liberación de la madre y el cautiverio en el que aún mantienen a don Manuel Díaz.



"La preparación de este juego fue una de las cosas más difíciles que me pasaron en la vida, fue inesperado y no estaba preparado para esto. No quiero hacer el juego más grande de lo que fue pero realmente queríamos ayudar a Lucho con la pelea que dimos dentro del campo de juego. Lo único que podíamos hacer era luchar por él y eso fue lo que los muchachos hicieron", dijo el alemán.



Así fueron los momentos en los que el jugador se enteró del plagio de su padre: "Nos enteramos ayer a la noche. Luego hablé con Lucho y dijimos de que fuera para su casa, para estar con sus seres queridos, lo que era comprensible. Después nos enteramos lo de la madre, que fue fantástico. Sabemos que siguen trabajando y que la distancia existe, no fuimos los primeros en enterarnos pero tratamos de estar al tanto de todo sin terminar siendo un estorbo", añadió Klopp.



La dedicatoria de Jota a Díaz sorprendió incluso al DT: "Nunca luché con algo así en mi vida. Siempre encontré el fútbol como el lugar donde podía refugiarme y durante 90 minutos concentrarme en otra cosa, pero hoy fue imposible. Teníamos que darle al partido un sentido extra y eso fue luchar por Lucho. Cuando los muchachos sacaron la camiseta de Lucho yo realmente no estaba preparado para eso. Fue muy emotivo pero hermoso", concluyó Klopp, visiblemente afectado por la situación de su jugador.