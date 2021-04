¿Se avecina bombazo? Klopp quisiera dirigir club de segunda división

Una historia de nunca acabar. Las ruedas de prensa le sirven a muchos para sacar respuestas incómodas a grandes estrellas, esta vez el turno fue para Jurgen Klopp.

El entrenador del Liverpool hizo un guiño al Mallorca y aseguró, en tono de broma, que no le importaría entrenar allí por el buen tiempo climático que hace en la isla española.



Preguntado sobre qué equipo español le gustaría entrenar más, Klopp no supo decidirse y apuntó que en España hay tres grandes clubes. Sin embargo, puso como barrera el idioma.



"El problema que tengo es que no hablo buen español. Solo sabría decir unas cuantas palabras, pedir una cerveza y poco más", dijo el alemán en rueda de prensa.



"Quizás al Mallorca. Estaría bien entrenarlos para vivir allí", afirmó Klopp entre risas.