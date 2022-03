Klopp le 'cantó la tabla' a la prensa y dio pistas sobre su futuro

Este sábado, Liverpool recibirá en Anfield al West Ham por la jornada 28 de la Premier League. En conferencia de prensa, el técnico Jurgen Klopp se refirió a la batalla que libra con el Manchester City, actual líder de la liga inglesa. También se refirió a las bajas por lesión, los hombres en duda y tocó un tema álgido, el de su posible salida de los 'Reds'.

"Disfruto la situación en la que estamos, pero hay muchos juegos. Tengo muchas ganas de ganar mañana, pero si perdemos ustedes (periodistas) se sientan aquí y me dicen que la carrera por el título ha terminado y que no tengo suficiente capacidad para todos", mencionó el técnico al ser cuestionado sobre las cuentas que hace para conquistar el título. "Lo único que hago es prepararme para West Ham, luego Inter, luego Brighton. Todos son tan difíciles".



Y agregó: "apenas soy lo suficientemente inteligente como para concentrarme en un juego. No estamos en el peor momento, pero tenemos muchos desafíos por delante. Esperamos estar preparados para jugar contra el West Ham". Al equipo Klopp apenas lo distancian 6 puntos del Manchester City, de Pep Guardiola. Sin contar que tienen un partido pendiente frente al United.



Klopp indicó que persisten las bajas para afrontar este fin de semana la Premier League. Thiago Alcantara no está disponible, Joel Matip está enfermo; Jones y Keita están en duda, mientras que Firmino entrenará hasta el domingo con el grupo. El extremo de la Selección Colombia espera estar en los planes del entrenador y "echar una mano" ante el West Ham. En sus apariciones ha dejado buenas sensaciones, así que busca sumar minutos y confianza.



El técnico también dio pistas sobre su futuro con los 'Reds'. El alemán dejó clara su postura. "El plan sigue siendo el mismo, nada cambió realmente y si decido irme en 2024 no será por la calidad de la plantilla. Todo lo que hagamos será a largo plazo. Este club debe ser aún mejor cuando ya no esté aquí. No importa cómo".