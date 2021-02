James Rodríguez genera eso en Everton: perla de elogio de Sigurdsson

En Everton todo es comunión. No hay envidias, se piensa en el bien del equipo y los egos están de lado. Los dirigidos por Carlo Ancelotti están ilusionados con hacer una gran campaña, y clasificarse a una competición europea al final de la temporada en la Premier League. La llegada de James Rodríguez al equipo no causó mal impacto, ni siquiera en los jugadores que fueron sacrificados por el fichaje del colombiano.



El mejor ejemplo es Gylfi Sigurdsson, quien conservó la camiseta 10 de los ‘toffees’, pero perdió la titularidad en Everton. Eso sí, se ha ganado un espacio porque es consciente que no juega en la misma posición del colombiano. Así, el islandés elogió a James Rodríguez, en declaraciones a ‘Sky Sports’.



“Es fantástico con el balón, técnicamente muy bueno, puede ver pases que nadie más ve y tiene buen ojo para el gol”, dijo Sigurdsson.



El islandés entiende que puede jugar junto a James, y también dejó claro que, sin tener mucha velocidad, ambos son técnicos y juegan más con la cabeza.



“Personalmente creo que podemos jugar en el mismo equipo, y estoy seguro de que el entrenador también piensa lo mismo, ya que hemos jugado algunos partidos juntos. Obviamente, no podemos jugar en la misma posición, así que tendremos que solucionar eso. Somos jugadores que no vamos a jugar con mucha velocidad. Alguien como Alex Iwobi o Richarlison tienen más ritmo y la capacidad de ser más directos corriendo con el balón para salir”, afirmó.