¡Tiembla Tottenham! 'Ofertón' al goleador tiene a estrellas en pánico

No han sido solo actitudes derrotistas y desconsuelo en la cancha. Harry Kane ha dejado claro, inclusive a Daniel Levy, que no está conforme en Tottenham y que no ve cómo dará el salto de calidad que necesita él para seguir su carrera. Básicamente, abrió la puerta de salida.

¡Y quién dijo miedo! De inmediato Manchester City y sus vecinos del United se pusieron manos a la obra para tener sus goles y su liderazgo a cambio de una cifra casi irrechazable: ¡92 millones de euros en salarios!



Ambos clubes están dispuestos a hablar de los 170 millones de euros de traspaso que pediría Tottenham y le harían una oferta al jugador que marearía a cualquiera: cinco años de contrato 350 mil euros a la semana, más de 80 mil euros más de lo que percibe hoy en Tottenham, que lo tiene atado con un contrato de tres años más. Las bonificaciones adicionales por goles marcados y demás incentivos harían del capitán británico uno de los mejor pagados de la Premier League.



Según el diario The Sun. Chelsea podría entrar en carrera, dependiendo de los acontecimientos, pues una cuota goleadora garantizada, de solo 27 años, siempre es tentador.



Sin embargo el destino más seguro sería Manchester, por oferta y porque le ofrecería a Kane la opción de ganar títulos, algo que no se ve claro en Tottenham



Se cree que el City es la opción preferida de Kane, por Guardiola y porque está en un momento pleno. Pero el United le ofrecería más protagonismo y estabilidad, además de un juego acorde a sus condiciones.



Para Solksjaer, la pregunta no es nueva: "estamos construyendo un equipo mejor. Ojalá terminemos con un equipo más fuerte cuando comencemos la próxima temporada y seamos más consistentes para desafiar al que está frente a nosotros... No puedo comentar sobre los jugadores de otros equipos o lo que se ha especulado".



El tema ahora es qué pasará con Tottenham, sumido en el desconsuelo tras la encerrona a Mourinho que provocó su salida y ahora a punto de perder a su líder. Dice el citado medio que la salida de Kane podría causar un éxodo de las estrellas, empezando por el Hugo Lloris, el capitán, quien está a punto de entrar en el último año de su contrato y ya ha rechazado la oferta de un nuevo contrato.



Y el compañero de ataque de Kane, Son Heung-min, es uno de varios jugadores que están molestos y preocupados por la perspectiva de perder su talismán. Pierre-Emile Hojbjerg habló sobre la influencia que tiene Kane en el equipo, un poco alertando sobre su posible adiós, y Serge Aurier y Tanguy Ndombele (quien costó 75 millones de euros), ya estaban viendo opciones de salida este verano antes de que Kane le dijera al club que quiere irse.



Otro de los que están en la línea de salida es el colombiano Dávinson Sánchez, quien podría terminar en España o Italia.