Guardiola prende las alarmas: De Bruyne entre ‘algodones’ 

Luego de la derrota por 1 a 0 ante los ‘blues’, el técnico del Manchester City, habló acerca de la lesión que sufrió una de sus principales figuras. Kevin De Bruyne se retiró al minuto 48, tras sufrir molestias en su tobillo



El español en rueda de prensa dijo “la lesión de Kevin no pinta bien”, lo que encendería las alarmas, teniendo en cuenta la importancia del belga en el esquema de Pep. Además, agregó “Estamos pendientes de hacer más pruebas mañana, pero las primeras sensaciones y lo que me dice el equipo médico es que no tiene muy buena pinta”.



El problema ahora es la cantidad de duelos importantes que se vienen. La próxima semana se medirán ante el Tottenham por la final de la Carabao Cup, luego tendrán el reto de las semifinales ante el PSG, por la Championes League.



El volante ha disputado un total de 35 encuentros con los ciudadanos, en los que ha marcado en siete oportunidades.