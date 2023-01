Neville le bajó el dedo al Arsenal de Arteta: 'No han ganado nada'

El Arsenal sigue estando en la cima de la Premier League y sin importar la presión que le puso el Manchester City en el inicio de la jornada dominical al vencer 3-0 al Wolverhampton con un intratable Erling Haaland que marcó los tres goles, los 'Gunners' sacaron el resultado favorable en un durísimo examen contra el Manchester United superándolos 3-2 en el Emirates Stadium.



Parece muy difícil que el Arsenal pinche, pues ya venció al Tottenham en un clásico de Londres y también pudo superar al Manchester United. Seguramente el Manchester City apretará fuerte en la pelea por el título y cada vez más los dirigidos por Mikel Arteta se ilusionan con el buen ritmo de juego que están demostrando y enamorando a propios y extraños que ahora sí confían en el cuadro londinense.

Son solo cinco unidades los que separan al Arsenal líder y al Manchester City que es escolta de los 'Gunners'. Además, como si fuera poco, les queda un partido pendiente que de hecho es una batalla entre ellos. Mientras el cuadro dirigido por Mikel Arteta siga ganando, será difícil para Pep Guardiola lograr el título. Un mano a mano entre londinenses y el equipo de Mánchester en busca del campeonato. Gary Neville fue muy duro para hablar de los 'Gunners' en su lucha por mantener el liderato.



Gary Neville que jugó en el Manchester United comentó, "la razón por la que digo que el Arsenal no ganará la Premier es porque no la han ganado en los últimos 20 años y la mayoría de estos jugadores aún no han ganado nada. Necesitan demostrar que pueden pasar la segunda mitad de la temporada para poder ganar la liga”.



La pelea por el título ya quedó entre el Arsenal y el Manchester City, y Gary Neville también sentenció que el conjunto celeste es el más perfilado para quedarse con el campeonato, “el Manchester City está en la carrera por ganar el título. Ellos ya han estado en situaciones parecidas en el pasado y han terminado ganando, a pesar de que ahora estén muy por detrás del Arsenal. Podrían llegar a ponerse a ocho puntos por detrás de ellos si el Arsenal gana el partido pendiente que les queda, pero todavía tienen que jugar entre ellos y quedan muchos partidos”.



El Arsenal no ha podido ganar la Premier League desde hace 19 años, pues la última ocasión fue en la temporada 2003-2004, por esta razón principalmente, Gary Neville no confía en que puedan quedarse con el campeonato.