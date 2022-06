¿Hay vida después de Lacazette? Arsenal cerca de firmar una joya

Hace unos días salió el rumor de que el Manchester City miraba el acecho del Real Madrid deseoso de contar con los servicios de Gabriel Jesús, y que hasta los ciudadanos tazaron al brasileño en un valor equivalente a los 50 millones de euros. Sin embargo, ese interés se empezó a diluir, y poco a poco Jesús quedaba a la sombra de Erling Haaland.

Con la llegada del noruego, se le cierran las puertas a Gabriel Jesús, indiscutible inicialista en el esquema de Pep Guardiola en el frente de ataque. El brasileño sabe que debe buscar nuevos aires porque perderá ese puesto que tenía con la competencia del fichaje estelar recién llegado.

Por su parte, el Arsenal aparece como un serio candidato a llevarse a Gabriel Jesús con la necesidad de mejorar su ataque para aspirar por puestos de Champions League, una oportunidad que mantuvo, pero que se desvaneció por el Tottenham Hotspurs y quedaron sembrados en la Europa League. Tras la salida de Pierre-Emerick Aubameyang, había quedado Alexandre Lacazette en el frente de ataque, pero el francés volverá al Olympique de Lyon, y ahí aparece el brasileño para reforzar al club.

Hay facilidad para que Gabriel Jesús llegue a la capital inglesa, pues quedará libre acabando su contrato a finales del mes de junio. Arsenal ya tuvo un acercamiento ofreciendo unos 30 millones de libras que no fue del gusto del club. De acuerdo con información de The Times, Manchester City sigue firme con el valor que le notificó al Real Madrid, y no esperan contemplar la venta si no ronda por los 50 millones o más.

Arsenal tendrá que subir su oferta si realmente quiere contar con el atacante ex Palmeiras. Si no es Gabriel Jesús, tendrá que venir alguien con harto gol tras la salida de Alexandre Lacazette.