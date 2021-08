'Si James no está preparado para trabajar, Rafa no se quedará con él'

James Rodríguez es el centro de atención en Inglaterra, luego de poner en duda su continuidad en Everton, club al que llegó en septiembre del 2020.



Con la llegada de Rafa Benítez a la dirección técnica, la posibilidad para que el volante colombiano siga en los toffees disminuye, y es por eso que varios clubes han aparecido en el radar del creativo de 30 años. Italia y España son opciones.

Para referirse a la situación, el exfutbolista inglés, Gabriel Agbonlahor, habló con Football Insider sobre la eventual salida del cafetero, asegurando que si James no tiene más sacrificio dentro de la cancha, seguramente, Benítez no contará con él .



"Definitivamente es un buen jugador, pero siempre hay un cambio de estilo cuando se cambia de entrenador. A Rafa le gusta ver mucha energía en sus extremos y de su número 10. No obtendrás eso de James Rodríguez", dijo el exjugador del Aston Villa.



Y añadió: "Lo que sí tiene es el estilo, las habilidades y aporta asistencias, pero algunos entrenadores quieren otros atributos. Rafa querrá extremos que puedan regresar y defender. Demarai Gray es un poco así, James no. La Premier League es la liga más rápida del mundo, tiene mucha energía. Si James Rodríguez no está preparado para trabajar, Rafa no se quedará con él", sentenció.



Por ahora, James Rodríguez se encuentra aislado tras tener contacto con un positivo por covid-19. Su futuro en Everton es incierto, luego de que el mismo jugador confirmara que no sabe en donde va a jugar la temporada 21/22,