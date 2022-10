¿Se les ofrece un campeón mundial? Exigencias para soñar con fichaje

Muchos lo miran y él no rechaza a nadie. Pero la realidad es que aquellos que quisieran a N'golo Kanté en sus filas tienen una condición que puede ser insalvable.

Según el diario The Sun, el campeón mundial no quiere moverse de Londres y por eso su prioridad es negociar la extensión de su contrato, que expira en el próximo mercado.



Se dice que hoy en día las negociaciones están estancadas pues Chelsea solo le ofrece, a sus 31 años, dos años más de contrato, mientras él quiere al menos tres o inclusive cuatro, en un acuerdo parecido al que acaban de llegar con Kalidou Koulibaly en el último mercado.



Afirma The Sun que hay en el fondo una preocupación por sus últimas temporadas con lesiones muy frecuentes y por eso no quieren nada más extenso. El nuevo DT Graham Potter estaría interesado en mantenerlo pero choca con la dirección deportiva.



"Ha estado entrando y saliendo con lesiones durante un período de tiempo, así que tenemos que asegurarnos de que cuando regrese lo haga bien, fuerte y disfrutando de su fútbol", dijo el DT.



Afirma la fuente que Kante es tan feliz en Londres que hasta lo han ofrecido al Arsenal y al Tottenham, versión que confirma el sitio francés Le10 Sport, que afirma que su prioridad es seguir en Stamford Bridge. No juega desde el pasado 14 de agosto y eso, necesariamente, juega en contra. Pero mientras suena en FC Barcelona y otros equipos, para que son los de la Premier League los que tienen las de ganar.