No todos felices: Ancelotti va a Real Madrid, ¿y James? ¿lo llevará?

Carlo Ancelotti acordó su salida de Everton y su firma con el Real Madrid vuelve a poner sobre el tapete el futuro de James Rodríguez.

Hay que decir que el italiano llevó al colombiano a Bayern Múnich en 2017 y luego fue el gran responsable de su llegada a Everton de Inglaterra. ¿Ahora también lo llevará de vuelta?



Hay muchas especulaciones, muchas alimentadas desde España, concretamente una versión de un periodista muy cercano al zurdo.



Según Edu Aguirre, en una transmisión en Twitch, el futuro del colombiano estaría en el aire ahora que se va su mentor: "No sé si JAMES seguirá en el EVERTON tras la SALIDA de ANCELOTTI", dijo.

Vale decir que esta vez la situación no parece tan sencilla por la manera como terminó el último ciclo del colombiano en la casa blanca: salió casi por obligación, su traspaso fue gratis (no dejó dinero en las arcas como se esperaba) y la afición le reprochó su falta de entrega al final y su actitud para presionar el adiós, tras no fluir nunca con el hoy exDT, Zinedine Zidane.



¿Ancelotti lo pondrá entre sus prioridades? Las dudas abundan por el difícil año en materia de lesiones que tuvo que atravesar el colombiano, las cuales, precisamente, acaban de dejarlo fuera de la Selección Colombia para las Eliminatorias de este mes y para la Copa América.