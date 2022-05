Pícaro Mina los enloquece: Everton sorprende a Chelsea y toma respiro

Volvió Yerry Mina y esa, gústele a quien le guste, es una gran noticia para un Everton que gana presencia y seguridad y se da lujos que parecían prohibidos para un equipo que pelea el descenso en la Premier League.

El colombiano lució seguro y se permitió un par de picardías en la gran sorpresa de la fecha en Inglaterra, la victoria de Everton por 1-0 contra Chelsea, nada menos que el tercero de la tabla de posiciones. Es una auténtica bocanada de aire para los de Lampard, que pelea palmo a palmo con Leeds y Burnley la permanencia.



Era el partido esperado, un Chelsea dueño de la pelota y las opciones, la más clara un remate cruzado apenas elevado de Mount a los 7 minutos, y la tímida respuesta de Gray en una rápida salida por la banda izquierda. Una posesión del 70 por ciento en el primer cuarto de hora.



Mina rechazaba balones aéreos a diestra y siniestra y se cerraba bien n su terreno el local, consciente de la realidad: un rival con muchos más recursos, que requería de una vigilancia extrema, pues al final era Everton el que tenía más urgencia de sumar.



Y un dato: Gordon y antes Gray tenían los únicos remates frontales a la portería, lo que dejaba ver que el plan de Lampard estaba funcionando. Y encima Mina hacía su parte al provocar una amarilla a Mount, no por la falta sino por el empujón que le dio en el suelo. Se armó un lío con Azpilicueta y Coleman en defensa de su compañero que se saldó con tarjetas... no dejaba de ser una picardía de esas que premian los técnicos la del colombiano.



Entonces, la segunda página del plan: apenas al primer minuto se inventó solo Richarlison un gol de puro coraje. El brasileño le ganó primero a Rudiger y después provocó el error de Azpilicueta en la salida, Gray apareció en el área y le cometieron penalti, pero la pelota suelta la tomó el goleador y celebró a rabiar ese 1-0 que era la razón de a ilusión.

Mikolenko se lo perdió a los 48 en el gran servicio de Doucouré y perdonaba, lo que a la larga podría pagarse caro.



Porque al final el rival seguía siendo Chelsea, y se iba encima con un espectacular remate de Mount que se fue al palo, y en el remate fenomenal la reacción de Pickford para sacarla de la raya y mandar al tiro de esquina, donde Rudiger le metía un riflazo que le impactaba en la cara y lo dejaba K.O.... pero con su valle en ceros. Seguro pasará a la historia este minuto 57 si al final Everton logra evitar el descenso.



Otra vez sacaba Pickford arriba el remate potente de Loftus-Cheek para certificar su rol de figura y Mina acompañaba con certeros rechazos y encima provocaba a Havertz hasta hacerle sacar otra amarilla (picardía número dos), mientras Richarlison, otro destacado, se iba golpeado a diez minutos del cierre. Y hasta Gray perdonaba el 2-0 a los 85 en un intento al que le faltó una pizca de dirección.



Increíblemente dieron 7 minutos de adición, que fueron una prueba de fuego para los zagueros de azul, para Pickford que otra vez en el manotazo le negaba el gol a Kovacic y daban más tiempo y la gente se abrazaba interminablemente con el pitazo.



Ahora Everton, con estos tres puntos valiosísimos, está a dos de Burnley y Leeds pero con un partido menos. La salvación parece más cercana ahora, solo hace falta no fallar en las finales que le quedan contra Leicester, Watford y Arsenal de visitante, y Brentford y Crystal Palace en casa.