¡Apunta al título! Un Manchester City letal no se apiada de Everton

No sería Everton la piedra en el camino de un Manchester City que hace tiempo puso dirección al título de la Premier League y hacia allá avanza, sin permitir que nadie lo distraiga.

Un Everton de nuevo espeso, carente de ideas y que luce más cansado que motivado cada vez que sale a la cancha de Goodison Park, cayó con justicia por 1-3 contra un equipo de Guardiola que toca y va pero va a matar, no a asustar solamente.



Venía mal la historia para Colombia, primero porque James fue suplente y luego porque, a los 19 minutos, Yerry Mina se iba lesionado: un problema en el sóleo lo obligó a salir en beneficio de Coleman. El caucano se resentía tras varios minutos de recorte de juego en el área, frente a un City amenazante con Mahrez y Foden, el chico que es, literal, más molesto que un dolor de muela.



Pero aguantaba bien el equipo de Ancelotti, al punto que en la primera media hora no había remates al arco del super líder... Como si necesitara mucho con este letal City: a los 32 aparecía Foden para atrapar un rebote en el área y meterla de volea por el espacio que le quedaba libre. Primera bofetada para el dueño de casa.



La fortuna aparecía en forma de centro pasado, decisión en el centro de Digne y ahí debajo del arco estaba, como correspondía, Richarlison, a quien la pelota le rebotó en el palo y le pegó en el muslo para meterse, cuando a los 37 se igualaba la cuenta 1-1.



Se esperaba que en el complemento cambiara algo en un libreto que permanecía invariable: City encima, Everton aguantando mal, sufriendo, a veces torpe, con muchas ganas, más que nada.



El primer susto del complemento lo metía Bernardo a los 50, con un remate que detuvo Pickford, como en sus mejores tiempos. Quería Mahrez, Gabriel Jesus, Rodri, todos encima del arco de Pickford pero sin hacer daño. Hasta que por fin se perforó el muro: un metro le dieron a Mahrez a los 63 y de ahí sacó un riflazo cruzado al palo derecho, imposible para Pickford. Un pepazo.



Y sí, había justicia en el marcador con el equipo que más insistía... Y parecía que faltaba una chispita de magia en un Everton que no se aproximaba siquiera a la casa de Ederson. Un James, por ejemplo... ¡Llegaría a los 69 minutos al campo, como que escuchaba Ancelotti!



Pero no podría pesar y a los 77 vería el colombiano, desde la cancha, el tercero de un City que sabe insistir sin dar ventajas hasta dar el golpe mortal, que sería el zurdazo de Bernardo Silva que bajó el telón. Golpe de K.O.



Un pase profundo de James y no mucho más hasta el pitazo final, que prolongó al agonía de Everton cuando juega en Goodison Park y dejó clarísimo que no es rival para impedir el paso demoledor de un equipo de Guardiola que marcha, a velocidad de crucero, hacia el título de la Premier League.