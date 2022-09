¡Manchester City sin competencia posicional! Elogios a delanteros

Grandes sensaciones se están viviendo en el Manchester City dirigido por Pep Guardiola en este arranque de la Premier League. Los ‘Citizens’ celebran dos fichajes enormes en su delantera. La primera, por supuesto, el gigante noruego Erling Haaland procedente del Borussia Dortmund, y el segundo, Julián Álvarez, dos prospectos jóvenes con ganas de dominar la liga inglesa.

Claramente, un jugador que viene del fútbol europeo, y de una de las cinco mejores ligas de Europa como lo es el caso de Erling Haaland del Borussia Dortmund, sin duda alguna tendrá más prelación en la nómina del Manchester City a diferencia de Julián Álvarez que viene de River Plate. Haaland ha sido inicialista en los seis compomisos disputados en la Premier League, mientras que el argentino solo ha recibido una titularidad cuando brilló ante el Nottingham Forest.



Erling Haaland y Julián Álvarez hicieron una gran dupla en el partido contra el Nottingham ambos siendo titulares, y como si fuera poco, el noruego anotó tres goles y el argentino su primer doblete. Ya son diez tantos para el europeo, y tres para el sudamericano en sus primeros partidos con la camisa celeste del Manchester City. Álvarez no sumó minutos en el empate de los dirigidos por Pep Guardiola en Birmingham contra el Aston Villa.



La pelea por el puesto entre Erling Haaland y Julián Álvarez se vive de la mejor manera, y siempre demuestran que no hay afán por adueñarse de esa posición. Tanto así que Haaland recordó a una vieja gloria del club, Sergio el ‘Kun’ Agüero. De manera muy simple y corta, el noruego mencionó, “Julián se parece al Kun Agüero. Me encanta jugar con él”.



Julián también contó con elogios del Pep Guardiola, que explicó, “tengo la sensación de que no hay nadie en el vestuario que no esté contento por sus dos goles. Se destaca Erling, pero desde el primer día hemos visto a Julián en el vestuario y entrenando y tenemos una opinión increíble”. La sociedad europea y sudamericana en el Manchester City seguirá dando de qué hablar en la Premier League y Champions League.