Durísima sanción: equipo de la Premier League recibió una dura noticia

El Everton recibió una pésima noticia este viernes, luego que la Federación Inglesa de Fútbol indicara que el club de Liverpool incumplió el Fair Play financiero en este pasado periodo de fichajes de mitad de año.

La consecuencia que tendrá el Everton será de 10 puntos menos en esta actual Premier League (14 antes de la sanción), y ahora se ubica penúltimo de la Premier League con 4 puntos, mismos puntos que el Burnley pero con mayor diferencia de gol.

La noticia cayó como un golpe para el conjunto azul de Liverpool, quienes, de inmediato tras la sanción, emitieron un comunicado de prensa anunciando su intención de apelar la decisión tomada.

“El Everton Football Club está conmocionado y decepcionado por la decisión de la Comisión de la Premier League.



El Club cree que la Comisión ha impuesto una sanción deportiva totalmente desproporcionada e injusta. El Club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League. El proceso de apelación comenzará ahora y el caso del Club será escuchado por un Comité de Apelación designado de conformidad con las normas de la Premier League a su debido tiempo.



El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente en la información que ha proporcionado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El Club no reconoce la conclusión de que no actuó con la máxima buena fe y no entiende que esto haya sido una alegación hecha por la Premier League durante el curso del procedimiento. Tanto la dureza como la severidad de la sanción impuesta por la Comisión no son ni un reflejo justo ni razonable de las pruebas presentadas.



El Club también seguirá con gran interés las decisiones que se tomen en cualquier otro caso relacionado con las Reglas de Beneficios y Sostenibilidad de la Premier League.



El Everton no puede hacer más comentarios sobre este asunto hasta que concluya el proceso de apelación”, comenta el club en el comunicado oficial.

Ahora el equipo en el que estuvieron James Rodríguez y Yerry Mina, tendrán que remar contra la corriente para poder recuperar esos puntos y salir de la zona de descenso. Todo esto luego que tras 12 partidos disputados, el equipo perdiera 10 puntos que obtuvo.