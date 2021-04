¡Se acordaron del hincha! Dueños de clubes británicos y su 'mea culpa'

Hace apenas tres días se sentían los genios de la finanzas y firmaban, junto a Florentino Pérez, el acta de fundación de la Superliga. Ahora aseguran que todo fue un error, horas después de verse obligados a desistir de la idea, entre otras razones por la presión de los aficionados, que salieron a las calles a pedir cabezas de directivos y hasta dueños.

El propietario del Liverpool, John Henry, llamó a su decisión una "interrupción" y ofreció sus más sinceras disculpas.



"Quiero disculparme con todos los fanáticos y seguidores del Liverpool Football Club por la interrupción que causé en las últimas 48 horas. No hace falta decirlo, pero el proyecto presentado nunca se iba a mantener sin el apoyo de la afición. Nadie pensó nunca de manera diferente en Inglaterra. Durante estas 48 horas tuviste muy claro que no se mantendría. Te escuchamos. Te oí", dijo en un mensaje de video, hablando a los hinchas.



"Sé que todo el equipo de LFC tiene la experiencia, el liderazgo y la pasión necesarios para reconstruir la confianza y ayudarnos a avanzar. Hace más de una década, cuando nos apuntamos a los retos asociados al fútbol, ​​soñamos con lo que tú soñaste. Y hemos trabajado duro para mejorar su club. Nuestro trabajo no está terminado. Y espero que comprendas que incluso cuando cometemos errores, estamos tratando de trabajar en el mejor interés de su club. En este esfuerzo te he decepcionado", añadió.



"Una vez más, lo siento, y solo yo soy responsable de la negatividad innecesaria que se ha manifestado durante los últimos días. Es algo que no olvidaré. Y muestra el poder que los aficionados tienen hoy y seguirán teniendo", concluyó.



En ese mismo sentido, Joel Glazer, uno de los propietarios del Manchester United, emitió una declaración en la que se refiere al fiasco de la Superliga.



"El fútbol europeo debe ser más sostenible en toda la pirámide a largo plazo. Pero aceptamos plenamente que la Superliga no era la forma correcta de hacerlo. Al tratar de crear una base más estable para el juego, no pudimos mostrar suficiente respeto por sus tradiciones profundamente arraigadas —promoción, descenso, la pirámide— y por eso lo sentimos", comentó.



"Este es el club de fútbol más grande del mundo y nos disculpamos sin reservas por los disturbios causados ​​durante estos últimos días. Es importante para nosotros corregir eso", concluyó.