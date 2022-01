Dos figuras de selección, flamantes refuerzos del Everton de Lampard

La etapa Frank Lampard en el Everton inició con todas las de la ley. Con el entrenador británico llegaron dos hombres de selección para el mediocampo: uno ya firmó, el otro está en proceso.

El holandés Donny Van de Beek ha fichado en calidad de cedido por el Everton hasta final de temporada. El centrocampista, que llegó al Manchester United en el verano de 2020, no ha contado muchas oportunidades con los 'Diablos Rojos' y apenas ha disputado 50 encuentros, en los que ha aportado dos goles y dos asistencias.



"Estoy muy contento y espero ayudar al equipo pronto", dijo Van de Beek a los medios del club, que este lunes también confirmó la llegada de Frank Lampard como nuevo entrenador.



"Es un gran equipo, con grandes jugadores y he venido porque creo que les puedo ayudar a subir en la tabla. Espero poder aportar con mis cualidades futbolísticas, mi pasión y, por supuesto, marcando goles. Es una gran parte de mi juego, marcar y asistir, e intentaré hacerlo de nuevo", añadió el neerlandés.



El segundo refuerzo será Dele Alli, hasta hace poco referente del Tottenham Hotspur. Su etapa en Londres llegó a su fin y en breve será oficializado como nuevo jugador de los ‘toffees’.



“Dele Alli al Everton, trato hecho y ‘here we go’ (su frase célebre). Acuerdo alcanzado con Tottenham, fichaje permanente sujeto a los exámenes médicos de las próximas horas. Está hecho. Frank Lampard quería a Dele después del anuncio oficial de Van de Beek”, trinó Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes.



Así pues, llega un volante de primera línea y otro de carácter netamente ofensivo para un equipo que de la mano de Lampard buscará alejarse por completo de los puestos de descenso.