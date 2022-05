Exjugador del United dice que CR7 se irá: ‘si no traen estrellas’

El Manchester United no pasa sus mejores momentos en la Premier League. Lejos de los días de gloria que está acostumbrado, y lejos de esa época dorada con Alex Ferguson, el club ha pasado por unos resultados muy bajos a la espera de revivir en algún momento en busca de títulos ligueros.

El acabose se dio el sábado 7 de mayo cuando el Brighton Hove & Albion aumentó las dudas del equipo comandado por Cristiano Ronaldo sembrando aún más peros en el sistema de Ralf Rangnick, y próximo club de Erik ten Hag. El Manchester United con esta derrota está lejos de los puestos de Uefa Champions League, asegurándose en casillas de Europa League.

Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo no se aguantaría más caídas en el Manchester United. De por sí, que no ir a la Uefa Champions League por primera vez en 20 años, es más que doloroso para el luso. No obstante, lo último que se habló antes de ese encuentro, era que Ronaldo se quedaría y Erik ten Hag lo tendrá en cuenta para la siguiente temporada.

Dion Dublin habló con Sky Sports en donde fue claro con el futuro de Cristiano Ronaldo lejos del Manchester United si no se cumplen condiciones, ‘no sé a dónde irá Cristiano Ronaldo. ¿Regresará a Italia o España? No tengo idea, pero no creo que se quede en el United a menos que suceda algo increíble. Creo que el United estará perdido sin él, así que espero que así sea’.

Tras ello, agregó que no ve razones para seguir en el club, ‘para ser honesto, no veo ninguna razón por la que quiera quedarse. Salvo que el nuevo técnico diga que tiene 300 millones y se van a fichar estrellas. De lo contrario, creo que se irá’. Con Erik ten Hag, el nuevo timonel podrá ilusionar al portugués a mostrar una nueva cara. Pero los resultados conseguidos últimamente no son del gusto de Cristiano. La novela continuará hasta verano cuando tome una decisión final.