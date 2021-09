Conmebol toma nota en pelea: Premier desafía a FIFA por suramericanos

Lejos de llegar a un acuerdo, la Premier League y la FIFA mantienen el duro pulso de todo el mes, que tiene que ver con la cesión de jugadores a sus selecciones para las Eliminatorias a Catar 2022.

Los clubes han decidido desafiar a la Fifa y usar a sus estrellas suramericanas y centroamericanas este fin de semana, a pesar de la notificación del ente rector a Chelsea, Leeds, Liverpool, Manchester United, Man City, Newcastle, Watford y Wolves para ordenarles que respeten la "restricción de cinco días" sobre la disponibilidad de los jugadores que compitieron para su países.



Para Liverpool, por ejemplo, significa que Alisson, Fabinho y Roberto Firmino serían inelegibles para el viaje a Elland Road; para el City es perder Ederson y Gabriel Jesus para su partido en Leicester; para Wolves es no contar con Raúl Jiménez, para el Watford es perder a Francisco Sierralta, para el Blackburn es no tener a Ben Brereton y así...



Después de tres días de deliberaciones, los jefes de Premier y la Fifa no lograron acuerdos y los clubes tomaron el asunto en sus propias manos: acordaron que ninguno presentará ninguna queja si los rivales alinean a jugadores "no elegibles".



A la FIFA le queda ponerse en contacto con la FA para solicitar "apoyo" como organismo rector del fútbol inglés y se dice que la CBF, muy afectada sin los jugadores de la Premier, exigirá a Fifa más medidas para no perder a sus estelares.



En este panorama, Conmebol aspira a que haya una solución: que la Fifa intente un acuerdo con el gobierno del Reino Unido para permitir exenciones de cuarentena para jugadores de países de la 'lista roja' -que son todos los suramericanos- para permitirles jugar en las próximas rondas de clasificatorias programadas para octubre y noviembre.