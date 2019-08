Salah enciende las críticas y rechaza el uso del VAR en el fútbol

Mohamed Salah vive un buen inicio de temporada con Liverpool y sigue siendo el máximo referente del conjunto inglés. El egipcio habló sobre el uso del VAR y contó su opinión al respecto.



Por un lado, dijo que es bueno porque le ayuda a sumar más goles, pero también criticó el uso de este. "No me gusta el VAR, pero significa que tengo más opciones de marcar más goles", dijo.

"Veo el VAR como algo bueno para proteger a los jugadores en acciones peligrosas. Sólo creo que debería ser utilizado en esos casos, para proteger a los jugadores, no para goles", empezó diciendo.



También dio la explicación de sus razones para no estar a favor del uso del VAR. "Yo acepto el fútbol con errores. Errores de árbitros o errores de jugadores. El fútbol es apasionante con errores. No me gusta, siempre digo esto. No me gusta porque amo al fútbol como él es", finalizó.