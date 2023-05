Arteta sobre el Manchester City: ¿Gran elogio o abrió el paraguas?

La liga inglesa es, sin duda, la más emocionante en el mundo del fútbol actual. Esta temporada nos ha dejado ver una lucha épica entre el Manchester City de Guardiola, que apunta una vez más a ser campeón, y el Arsenal dirigido por Mikel Arteta.



A falta de dos partidos para la fiscalización del campeonato, el City lleva una ventaja de 4 puntos al cuadro gunner, que tropezó dos veces consecutivas, ante Newcastle y Brighton, y complicó sus chances de ser campeón.



Sin embargo, para Arteta, la esperanza es lo último que se pierde y en rueda de prensa previo al enfrentamiento entre Nottingham Forest y Arsenal, indicó que su equipo luchará a pesar de competir con el "mejor equipo en la historia de la Premier".

Balance de la temporada: “Sólo intento pintar el cuadro. Podemos mirar el panorama, muy estrechamente y con una visión delgada, o podemos mirar con perspectiva dónde estamos hoy y lo que hemos hecho. Pero no podemos perder de vista lo que ocurre en ciertos momentos en los que probablemente no estuvimos a nuestro mejor nivel o al nivel necesario para ser campeones o estar en una posición mejor de la que estamos hoy. Tenemos que reconocerlo. Pero el equipo y los jugadores merecen un enorme reconocimiento por lo lejos que hemos llegado en la temporada. No hay que olvidar que aún quedan dos partidos muy importantes por jugar”, dijo el estratega en rueda de prensa.



¿Será el Arsenal aspirante al título de Premier cada temporada?: “Lo hemos demostrado esta temporada. Seguimos ahí, a falta de dos partidos todavía podemos ser campeones contra, probablemente, el mejor equipo de la historia de la Premier League. Durante 10 meses seguimos ahí. Quedan dos partidos y no vamos a dejar de intentarlo, eso seguro. Lo que ocurra la próxima temporada dependerá de cómo hagamos, de cómo evolucionemos y de cómo empecemos. Esa predicción es muy difícil de hacer hoy”.



Triplete del Manchester City: “Dónde están compitiendo en las otras competiciones y lo que hicieron en las semifinales de la Champions League... Una vez más, demuestra la capacidad de esta liga. Ese equipo tiene capacidad para ganar 105 o 110 puntos. No lo han hecho esta temporada debido al nivel de la liga y hemos estado 10 meses codo con codo con ellos”.



De igual forma, dio avances de lo que será el partido ante Nottingham Forest y reveló que su XI tendrá varias cambios por las bajas de Gabriel Martinelli y Oleksandr Zinchenko.