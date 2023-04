Chelsea, a punto de decidir: ¿mundialista o regreso de exitoso 'blue'?

Chelsea viene de empatar 0-0 contra Liverpool, uno de esos resultados que no está ni bien ni mal, que no ayuda a despejar dudas y que solo sirve al DT interino para ganar un poco de confianza.

En realidad, para los 'blues' pues el próximo 12 de abril tendrá el partido de cuartos de final de la Champions League contra Real Madrid y eso hace urgente el nombramiento del nuevo técnico en propiedad, tras el despido de Graham Potter.



Según las informaciones de la prensa en Londres, el primer candidato aterrizó este miércoles allí para dirigirse a Stamford Bridge y escuchar una propuesta. Se trata de Luis Enrique, de 52 años, y recientemente seleccionador nacional de España, equipo con el que llegó a octavos de final del Mundial de Catar y fue eliminado por Marruecos, en definición por penaltis, en octavos de final.



¿Resultados? Una Champions, dos Ligas y una Copa del Rey (triplete en 2015) con FC Barcelona y una semifinal en la Euro 2020 (perdió en penaltis contra Italia) y la final de la Liga de Naciones 2021 (lo derrotó Francia). Además sabe de manejo de estrellas pues hizo el curso con Messi y Neymar. Pero no es tan simple: hay quienes dudan que su estilo pueda adaptarse a la Premier y sienten que no es momento de aventuras.

Esos mismos son los que proponen el regreso del otro gran candidato, una ex leyenda como jugador y quien ya pasó por el banquillo: Frank Lampard.

Un viejo conocido, que no será un ensayo pues fue goleador del club y DT por 17 meses, sería la apuesta del dueño del club, Todd Boehly, al menos hasta el final de la temporada.



Lampard está libre desde que Everton lo despidió en enero aunque lo salvó en la última temporada del descenso. Apelarían a su amor por el club y ganarían tiempo pensando en el siguiente mercado. Por ahora, todo está en conversaciones.