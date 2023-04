Estelares DT's sin club y gigantes de Premier sin jefe: ¿3 para 3?

¿Le sorprende que en este lado del mundo haga carrera esa práctica de echar entrenadores cada vez que las cosas van mal? Ni se asome por la Premier League, que está peor.

Según las cuentas que hacía Jürgen Klopp, DT de Liverpool, se han ido ya 12 técnicos en la temporada y la coyuntura es que tres poderosos están sin manager: Chelsea, Tottenham y Leicester. Y pensando en borrador, justamente hay tres prestigiosos técnicos sin equipo: Luis Enrique, Zinedine Zidane y Julian Nagelsmann. ¿Tres para tres? No es tan simple.



En Chelsea, por ejemplo, se debatirían entre dos de esos candidatos: el alemán y el español. Aunque tras el inesperado despido de Graham Potter parecía que Nagelsmann, también despedido de Bayern Munich, era la carta más firme, según The Sub habrá que pedirles permiso a los bávaros que aún no finiquitan la salida del DT, lo cual puede ser difícil pues ambos equipos se enfrentarán en la semifinal de la Champions si ganan sus respectivas eliminatorias contra el Real Madrid y el Manchester City.



Por eso emerge la opción del ex Barcelona y Selección España, quien tiene la experiencia de haber liderado un equipo repleto de estrellas, al que llevó a un éxito sin precedentes, como se le exigirá en el Chelsea. Ahí le gana el pulso a Nagelsmann. ¿Y Zidane? En Premier es el único que se puede plantear un fichaje tan ambicioso, aunque el francés parece más a la expectativa de una muy probable salida de Gaultier de PSG.

​Pero el descartado bien podría entrar en otra discusión, la del reemplazo de Antonio Conte en Tottenham. Se trata de otra vacante, que involucra al colombiano Dávinson Sánchez, que tiene atractivas figuras en la plantilla, empezando por Harry Kane. Mauricio Pochettino, Oliver Glasner de Frankfurt y Luciano Spalletti de Napoli se suman a Nagelsmann o Luis Enrique. La realidad es que difícilmente se plantean un Zinedine Zidane, quien a diferencia de sus opositores no ha hecho guiños de ninguna clase.

​Viene un plan C para entrenadores con prestigio que busquen un buen proyecto: el de Leicester, sin Brendan Rodgers, está disponible. Pero aquí también hay opciones diferentes a los tres más cotizados: The Mirror habló de Matías Almeyda, Ryan Giggs, ex DT de Gales pero involucrado en un caso de presunta violencia de género, también ha levantado la mano y ojo al viejo conocido que también se menciona en Inglaterra, nada menos que el español Rafa Benítez. Vale decir que en la actual temporada el Leicester está más cerca de la pelea por el descenso que otra cosa.