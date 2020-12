¡Eliminado Everton! Manchester United lo sacó de la Carabao Cup

Everton enfrenta a Manchester United por los cuartos de final de la Carabao Cup, en una nueva oportunidad para el lucimiento y para mantener el buen ritmo de las últimas tres victorias en Premier League.

¡FIN DEL PARTIDO! Eliminado Everton de la Carabao Cup tras caer contra M. United



Minuto 95- Al palo el remate de Bruno y entonces Martial liquidaba todo, Martial marcaba el 2-0 contra un Everton jugado en el área rival



Minuto 88- ¡Goooooool del Manchester United!!!!! Gran definición de Cavani al servicio de Martial y caía todo el peso del esfuerzo sobre un Everton que nadó mucho para ahogarse al final



Minuto 79- Linda ocasión generaba Pogba con la falta de Bernard al borde del área, pero Telles cobró por fuera



Minuto 74- Ya pesaba el cansancio y Rashford enviaba a la luna su remate



Minuto 61- Linda asistencia de Pogba para Bruno, quien quedó de frente al arco para la envió muy arriba



Minuto 51- Violenta falta de Bailly y Bruno que dejó muy afectado a Richarlison, terrible golpe, nerviosismo en Everton. El jugador no pudo continuar, totalmente mareado salió directo al camerino y tuvo que entrar Bernard en su lugar.



Minuto 50- Extraño forcejeo de Cavani con Mina, al piso el colombiano, parecía falta del uruguayo pero no se sancionó nada



Minuto 49- Fenomenal Mina para robarle la pelota a Pogba y dirigir la salida de Everton desde su sector.. Una pena que Sigurdsson no pudiera culminar mejor



Minuto 48- Gran llegada de Cavani, control y Olsen tenía que salvar



RUEDA LA PELOTA PARA EL SEGUNDO TIEMPO



¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO 0-0!



Minuto 45+1- ¡Soberbio Mina! Impecable se tiró y de puntazo desvió un peligroso centro que por poco sacrifica el esfuerzo del Everton para reaccionar



Minuto 38- Nuevo intento de Everton, de afuera intentaba Gomes, con poca potencia



Minuto 36- Espectacular tiro libre de Sigurdsson, mejor la volada del portero Henderson para puñetear el tremendo remate



Minuto 34- Primera llegada de Everton, cabezazo que superaba a Mina pero no a Calvert-Lewin y estaba bien ubicado el portero



Minuto 25- Metió la cabeza super oportuno Mina para desviar el centro de Bruno a Cavani que dejaba expuesto al portero.. Buen partido juega el colombiano



Minuto 24- Aparecía 'de palomita' Greenwood para cabecera un centro por derecha, pelotazo que pasó rozando el poste... otra vez se salvaba Everton, que no acababa de entrar en juego



Minuto 15- Otra vez Cavani con doble remate, con todo el cuerpo tapó Olsen.. ¡acosa el visitante!



Minuto 13- Otra se salva Everton, duda en el último instante Cavani y el arquero alcanza a sacarle la pelota de los pies... más cerca del gol M. United, Everton no registra ninguna aproximación



Minuto 5- ¡Calvert-Lewin salvador! Greenwood mete el centro, Pogba hace el pase en el área y pone el cuerpo el delantero para impedir el último remate...



Minuto 4- Duro golpe de Olsen a Mina, sangrando debe salir el colombiano del campo



Minuto 2- Primer susto de M. United, Cavani adelantado por muy poquito



¡RUEDA LA PELOTA!



¡Todo listo en Goodison Park! A la espera del pitazo...



Para la motivación del local, los mejores recuerdos:

ᴘʀᴇᴠɪᴏᴜꜱʟʏ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴄᴀʀᴀʙᴀᴏ ᴄᴜᴘ... pic.twitter.com/ER2CfZya9F — Everton (@Everton) December 23, 2020



El técnico Carlo Ancelotti definió su nómina titular, en la que está Yerry Mina pero no James Rodríguez, este último en recuperación de una lesión en la pantorrilla, probablemente en el sóleo.